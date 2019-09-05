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Devrilen kamyonetin uçuruma yuvarlanmasını kiraz ağacı engelledi

TOKAT'ta, şarampole devrilen kamyonetin 70 metrelik uçuruma düşmesini yol kenarındaki kiraz ağacı engelledi.

05.09.2019 21:54 Devrilen kamyonetin uçuruma yuvarlanmasını kiraz ağacı engelledi
TOKAT'ta, şarampole devrilen kamyonetin 70 metrelik uçuruma düşmesini yol kenarındaki kiraz ağacı engelledi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Sivas karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine giden Celal Çakmak (35) yönetimindeki 58 AK 038 plakalı kuru gıda yüklü kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yol kenarındaki kiraz ağacına çarparak duran kamyonet, 70 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Çakmak olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Tokat

Sivas, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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