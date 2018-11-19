Edirne
'de minibüse çarparak devrilen kamyonetteki büyükbaş hayvanlar yola savruldu.
Alınan bilgiye göre, Hamit Kır'ın kullandığı 22 AG 714 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Barutluk Mahallesi'ndeki TOKİ kavşağında, Nazım Kağan Acar yönetimindeki 22 M 0096 plakalı minibüse çarptı.
Çarpma sonucu devrilen kamyonetteki 5 büyükbaş hayvan yola savrulurken, sürücü Kır ve kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta müdahale etti.
Hayvanların dağıldığını gören Kır ve diğer 2 kişi ambulanstan çıkarak, yoldaki hayvanları bir araya topladı. Olay yerinden uzaklaşan bir büyükbaş hayvan ise uzun uğraşlar sonucu diğer hayvanların yanına getirildi. Ürkmemeleri için gözleri çuvalla bağlanan hayvanlar, başka bir kamyonetle taşındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:37