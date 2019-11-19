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- Devrilen Kamyonun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

- Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldularWASHINGTON - ABD'nin Illinois eyaletinde kar yağışından dolayı buz tutan yolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi.

19.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:37
- Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular
WASHINGTON - ABD'nin eyaletinde kar yağışından dolayı buz tutan yolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. 3 kişi metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
ABD'nin Illinois eyaletinde bir kamyon kar yağışından dolayı buz tutan yolda kontrolden çıktı. O esnada yol kenarında lastik değiştirmeye çalışan 3 kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Polise ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki 3 kişinin kamyonun altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.
- Devrilen Kamyonun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, Güncel

Kaynak: İHA


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