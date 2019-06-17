17.06.2019 10:45
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Devrilen kamyonun sürücüsü merdivenle kurtarıldı

Devrilen kamyonun sürücüsü merdivenle kurtarıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen çöp kamyonunun sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin şoför kabinine koydukları merdiven ile çıkarıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen çöp kamyonunun sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin şoför kabinine koydukları merdiven ile çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Buldan Gölbaşı Mahallesi, Nalbant Sokakta meydana geldi. Halil Çalışkan yönetimindeki 20 RK 552 plakalı çöp kamyonu iddialara göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yokuş aşağı olan yolda devrildi. Devrilen aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın şoför kabinine merdiven koyup içeri girerek yaralı sürücüyü çıkardı. Vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu öğrenilen Çalışkan olay yerinde hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, araçtan çevreye dağılan çöpler ise olay yerine gelen temizlik ekipleri tarafından toplandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Denizli, İtfaiye, Buldan, Güncel

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