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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi.

19.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:50 Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Aydındere mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Bayram C. yönetimindeki 67 AP 980 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, Bayram C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Bayram C.'ye ilk müdahalede bulunarak, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kamyon kepçe ve vinç yardımıyla çıkartıldı.


- Zonguldak

Zonguldak, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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