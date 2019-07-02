02.07.2019 14:33
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Devrilen kamyonundaki 20 ton buğday etrafa saçıldı

Devrilen kamyonundaki 20 ton buğday etrafa saçıldı

Tekirdağ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun kasasında yüklü yaklaşık 20 ton buğday etrafa saçıldı.

Tekirdağ 'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun kasasında yüklü yaklaşık 20 ton buğday etrafa saçıldı.
Alınan bilgiye göre, Muratlı-Kırkkepenekli mahallesi yolunda Metin Ö. yönetimindeki 59 ZS 766 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaza sonucu yaralanırken, kamyonun kasasındaki yaklaşık 20 ton buğday etrafa dağıldı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Muratlı-Kırkkepenekli mahallesi yolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kamyonunun kaldırılıp, buğdayın temizlenmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Tekirdağ , Muratlı , Güncel

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