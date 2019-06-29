29.06.2019 13:53
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Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattı

Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattı

Zonguldak Alaplı İlçesinde otomobilin hız uyarı tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde otomobilin hız uyarı tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Alaplı- Akçakoca karayolu Belediye Plajlar mevkinde Akçakoca istikametinden, Alaplı istikametine 67 AE 845 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Y. bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel giriş uyarı trafik levhasına çarparak, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sevk edildiği Alaplı Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı .

Kazanın ardından trafiğe kapanan karayolunun Alaplı istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Kaza sonucunda devrilen karayolu tabelası yoldan kaldırılmasıyla yol açılarak trafik tekrar normale döndü. Kaza sebebiyle Alaplı jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, Otomobil yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Akçakoca , Zonguldak , Alaplı , 3. Sayfa

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