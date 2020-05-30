Devrilen leylek yuvası için seferber oldular

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde devrilen leylek yuvasının direği için doğa koruma ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu.

30.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:53
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde devrilen leylek yuvasının direği için doğa koruma ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu.
İlçeye bağlı Gülyazı köyünde içerisinde leylek yavrularının da bulunduğu direkteki yuvanın şiddetli rüzgar dolayısıyla devrilmesi üzerine vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
Köye gelen doğa koruma ekipleri, vatandaşlarla birlikte devrilen leylek yuvasının direğini tekrar dikerek sağlamlaştırdı.
Daha sonra leylek yuvası düzenlenerek iki yavrusu da içerisine konuldu.
Köylü vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından doğa koruma ekiplerine teşekkür etti. Devrilen leylek yuvası için seferber oldular

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kızılören, Afyon, Güncel, Haber

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