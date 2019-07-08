08.07.2019 14:56
Haberler» Güncel» Haber

Devrilen minibüste, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Devrilen minibüste, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, tarlaya devrildi.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, tarlaya devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kelkit ilçesi Sökmen köyünde meydana geldi. Davut Sağlam (71) idaresindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada minibüsteki yolculardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Şhane
Kaynak: DHA
Kelkit, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:09   Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı/ Fotoğraflar
16:08   CİSAD üyeleri, Nemrut Krater Gölü'nde kamp yaptı
16:07   AKÜ'de "15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık Unutmayacağız" sergisi - AFYONKARAHİSAR
16:07   HİTÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı
16:07   Meteoroloji'den sağanak uyarısı
16:07   Kırşehir'de küpe ve aşı işlemleri için yeni araç
16:06   Çorum'da Motosiklet Festivali düzenlenecek