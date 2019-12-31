Haberler » 3. Sayfa » Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

31.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:59 Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
'ın Gölbaşı ilçesi Karayolu üzerinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden İnci idaresindeki 02 AAG 027 plakalı motosiklet, Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı İnci, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, Göksu, Doğuş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:11   Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Haberler
23:11   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
23:10   Yangında mahsur kalan şahsı itfaiye balkondan kurtardı - Haberler
23:07   Dışişleri'nden "Libya" açıklaması - Haberler
23:02   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
31.12.2019 23:22:39