Devrilen Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Aydeyer (31) ağır yaralandı.
Kaza, İngeöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Uğur Aydeyer idaresindeki tescilsiz motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan sürücü Aydeyer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uğur Aydeyer, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılan Aydeyer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Bursa
İnegöl,Bursa
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:59