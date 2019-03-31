Devrilen Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı

İZMİR'in Konak
ilçesinde, girdiği virajda devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Muzaffer Uslu, yolda sürüklenip demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Uslu, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Yeşildere
Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Konak yönüne giden Muzaffer Uslu yönetimindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkıp devrildi. Yolda sürüklenen Uslu, demir bariyerlere çarpıp, yaralandı. Muzaffer Uslu, çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu'nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
- İzmir
Yeşildere, Konak, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA