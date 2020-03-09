Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis memuru Abdulkadir Doğan (67) hayatını kaybetti.
09.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:14
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis memuru Abdulkadir Doğan (67) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde İdilli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emekli polis memuru Abdulkadir Doğan, 27 SB 376 plakalı motosikletiyle evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ise yola sonucu savruldu. Doğan yaralanırken, kazayı örenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yerde yatan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Doğan'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi
Güncel
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu