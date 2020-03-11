Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak-İzmir istikametinde seyreden motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
11.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:48
Uşak- İzmir istikametinde seyreden motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, D-300 karayolu Çınarcık rampasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 ABD 778 plakalı motosikletin sürücüsü Mert Açıl (20) seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Açıl, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı tek yönlü trafiğe kapatılan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. - UŞAK
Kaza, D-300 karayolu Çınarcık rampasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 ABD 778 plakalı motosikletin sürücüsü Mert Açıl (20) seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Açıl, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı tek yönlü trafiğe kapatılan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. - UŞAK
Kaynak: İHA
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