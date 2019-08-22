Haberler» 3. Sayfa» Haber

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

22.08.2019 11:27 Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Güvenç (32) idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Güvenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenç'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:05   Askeri kanuna muhalefet suçundan aranan şahıs yakandı
12:05   Şanlıurfa'da 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü öldü
12:04   Güpegündüz iş yerini taradılar...O anlar kamerada
12:02   Ordu'da fındık işçileri kaza yaptı : 1 ölü, 14 yaralı
12:02   Belediyede intiharı polis önledi
11:54   Gözaltına alınan zanlı kilitli bisikleti çalınmasın diye aldığını iddia etti
11:54   Sakarya'da bir kişinin silahla vurulduğu olayda 6 gözaltı