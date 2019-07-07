07.07.2019 13:47
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Devrilen motosikletin üzerinden geçen kamyon sürücüyü ezdi

Devrilen motosikletin üzerinden geçen kamyon sürücüyü ezdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin üzerinden geçen kamyon sürücünün ölümüne dene oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin üzerinden geçen kamyon sürücünün ölümüne dene oldu. Kazadan sonra kaçan kamyon ve sürçüşü aranıyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nazilli'ye bağlı kırsal Sailer Mahallesi'nde meydana geldi. 09 R 3310 plakalı Cafer Güler (52) idaresindeki motosiklet, Nazilli istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. O sırada Karayoluna düşen Cafer Güler'in üzerinden plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon geçerek motosiklet sürücüsü Güler'in feci şekilde ölümüne neden oldu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre kamyon sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Güler'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Nazilli, Aydın, 3. Sayfa

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