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Devrilen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken devrilen motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

25.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:31Devrilen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı
'te seyir halindeyken devrilen motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Caddesi üzerinden istikametine seyir halindeki 11 EE5 92 plaka motosiklet sürücüsü Ali Osman Yeniyayla (18) Akasya Altı mevkine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan motosiklet devrilerek, durabilirken, kazada motosiklet sürücü Ali Osman Yeniyayla ile arkasında yolcu olarak bulunarak Furkan Yeniyayla (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Ali Osman, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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