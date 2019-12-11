Haberler » Güncel » Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Haber

Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

11.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:22Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

AYDIN'ın ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aydın- Nazilli karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Akkoca (51) yönetimindeki 09 ACL 890 plakalı motosiklet, arka tekerleğinin patlaması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Nihat Akkoca ile arkasında oturan oğlu Harun Akkoca (26) yaralandı.Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) - Haber
13:02 Esenyurt'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Haber
13:02 Türkiye'de cinayet vakaları azaldı - Haber
13:02 Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haber
13:02 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:08:32