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Devrilen motosikletteki liseli Can öldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde devrilen motosikletteki lise öğrencisi Can Güzel (17) yaşamını yitirdi.

15.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:22
Devrilen motosikletteki liseli Can öldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde devrilen motosikletteki lise öğrencisi Can Güzel (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Güzeller mevkisinde meydana geldi. İ.C. (15) yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü İ.C. ile arkasında oturan Can Güzel yola savruldu. Başlarında kask olmayan iki gençten İ.C. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Can Güzel ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Güzel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İ.C. sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından gözaltına alındı. Can Güzel'in cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Can Güzel'in Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Kemal- Şahzena Güzel çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Can Güzel'in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Kaş'a bağlı ailesinin yaşadığı Palamut Mahallesi'nde toprağa verilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Can Güzel, Güncel

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