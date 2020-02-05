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Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobil yaklaşık 90 metre sürüklenirken, sürücüsü yaralandı.

05.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:21Devrilen otomobil 90 metre sürüklendi: 1 yaralı
'te meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobil yaklaşık 90 metre sürüklenirken, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten istikametine giden Zekeriya Günaydın yönetimindeki 78 SR 433 plakalı otomobil, Hamzalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen otomobil yaklaşık 90 metre sürüklenerek, ters döndü. Diğer sürücülerin vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Günaydın, ekipler tarafından çıkarılırken, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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