Elazığ
'da, devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Ekineken idaresindeki 23 AAR 121 plakalı otomobil Elazığ- Diyarbakır
kara yolunun Sivrice
ilçesine bağlı Gözeli köyü yol ayrımında devrildi.
Sürücü ile annesi Aliye Ekineken araç içinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan anne ile oğlu, Elazığ Fethi Sekin
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Diyarbakır, Elazığ, Anne, Güncel
Kaynak: AA