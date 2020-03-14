Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü, Can-Kur ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
14.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:00
Adana 'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü, Can-Kur ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ömer Kök yönetimindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve ardından da devrildi.
Sürüklenerek Emre Baysal yönetimindeki araca çarparak durabilen otomobilde sıkışan Kök, olay yerine sevk edilen Can-Kur ekiplerince çıkarıldı.
Ömer Kök, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Ömer Kök yönetimindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve ardından da devrildi.
Sürüklenerek Emre Baysal yönetimindeki araca çarparak durabilen otomobilde sıkışan Kök, olay yerine sevk edilen Can-Kur ekiplerince çıkarıldı.
Ömer Kök, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
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