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Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te devrilen ve yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklenen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

21.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:08

'te devrilen ve yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklenen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Suriyeli Mahmut Akıllar idaresindeki 27 MS 105 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde devrilerek yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklendi.

Otomobilde sıkışan 3'ü çocuk 5 kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Akıllar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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