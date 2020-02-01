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Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

01.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:01Devrilen otomobildeki çocuk öldü
'nin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki S.B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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