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Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

02.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34 Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar

DENİZLİ'nin ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan il merkezi yönüne giden Ömer Erkol, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkol ile otomobilde bulunan Ayşe Erkol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. ekipleri, şarampoldeki otomobili aşağı kaymaması için çelik halatla itfaiye aracına bağlayıp, yaralıları çıkarmak amacıyla çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Serinhisar, İtfaiye, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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