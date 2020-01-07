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Devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

ADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildikten sonra sürüklenerek yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.

07.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:37 Devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

ADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildikten sonra sürüklenerek yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Tokmaz yönetimindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen otomobil yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Kazada araçta bulunan Metin Kucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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Kaynak: DHA

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