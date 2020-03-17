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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

17.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:51
Karaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Baki Özaslan yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, Karaman-Fisandun köyü yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaslan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Güncel

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