Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
17.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:51
Karaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Baki Özaslan yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, Karaman-Fisandun köyü yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaslan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Baki Özaslan yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, Karaman-Fisandun köyü yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaslan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları