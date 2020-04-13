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Devrilen patpatın altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da kullandığı patpatın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

13.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:23
Devrilen patpatın altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Samsun 'da kullandığı patpatın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Zehra Taşçı, patpat diye adlandırılan tarım aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen patpatın altında kalan Zehra Taşçı ağır yaralandı. 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen genç kızın hastaneye geldiğinde öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilyurt Mahallesi, 19 Mayıs, Samsun, 3. Sayfa
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