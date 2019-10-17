Devrilen römorkun altında kalan kişi, öldü

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, traktörün tomruk yüklü römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Yalçın, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Yığılca Aksu köyünde meydana geldi. Aksu köyünden Yığılca ilçe merkezine giden İsmail Yalçın yönetimindeki 81 BB 621 plakalı traktörün tomruk yüklü römorku yerinden çıkarak devrildi. Devrilen römorkta bulunan Hüseyin Yalçın, altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Yalçın'ın cenazesi römorkun altından iş makineleri yardımı ile çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.