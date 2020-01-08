Haberler » 3. Sayfa » Devrilen soba yangına neden oldu - Haberler

Devrilen soba yangına neden oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde ısınma amaçlı kullanılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

08.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:20Devrilen soba yangına neden oldu
'nın ilçesinde ısınma amaçlı kullanılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ikamette maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde yer alan Orjan Sitesi'nde yer alan dubleks bir dairenin çocuk odasında yangın çıktı.Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi. Dairenin ikinci katında yer alan çocuk odasında çıkan yangına devrilen elektrikli sobanın neden olduğu tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:04  Son dakika: ABD basınından gündem yaratacak iddia: İran, ABD askerlerini bilerek ıskaladı - Haberler
17:00  Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılar - Haberler
16:59  Valilikten kar tatili açıklaması - Haberler
16:57  Kanada'da silahlı saldırı - Haberler
16:53  AK Parti İl Başkanı Karataş Açıklaması - Haberler
16:31  Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Haberler
16:23  Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Haberler
16:05  Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi - Haberler
15:57  Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı - Haberler
8.01.2020 17:09:54