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Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü

ADIYAMAN'da, Orhan Göktaş (51) devrilen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:43Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü
ADIYAMAN'da, Orhan Göktaş (51) devrilen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Göktaş'tan sabah saatlerinden itibaren alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde ise sobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Orhan Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Göktaş'ın cenazesi otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


- Adıyaman

Adıyaman, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

28.02.2020 18:19:36