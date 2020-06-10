Devrilen sondaj kamyonu eve çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sondaj kamyonunun eve çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, araç altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

10.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:36
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sondaj kamyonunun eve çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, araç altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Bayraktepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan ve kontrolden çıkan sondaj kamyonu, fındıklıktan devrilerek ve kömürlüğü yıktıktan sonra bir eve çarparak durabildi.
Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Ruhinaz Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin, araç altında kalan yaralı ya da yaralıları kurtarmak için başlattığı çalışma sürüyor. Devrilen sondaj kamyonu eve çarptı: 1 ölü

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Sakarya, Güncel, Haber

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