Haberler » 3. Sayfa » Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti.

04.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:23 Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
'in ilçesinde kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Tepealtı Mahalesi mevki İpek Yolunda üzerinde meydana geldi. Cizre'den Nusaybin istikametine giden Hamit Ekin (58) yönetimindeki 50 BA 924 plakalı ham petrol yüklü tanker, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Hamit Ekin (58) olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin arama kurtarma ekipleri tarafından tankerde sıkışan sürücünün cenazesi çıkarıldı. Ekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:43   Öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani kim? - Haberler
21:42   Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi - Haberler
21:39   Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Haberler
21:35   Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
21:31   Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı - Haberler
20:51   Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi - Haberler
20:15   Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım - Haberler
19:41   Son dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı - Haberler
19:35   Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı - Haberler
4.01.2020 21:53:28