17.06.2019 16:14
Haberler»Güncel » Haber

Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı

Devrilen TIR

TOKAT'ta, lastiğinin patlaması sonucu devrilen TIR'ın sürücüsü Yılmaz Put (50), emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralanmadan kurtuldu.

TOKAT'ta, lastiğinin patlaması sonucu devrilen TIR'ın sürücüsü Yılmaz Put (50), emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Tokat- Niksar yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat yönüne giden Yılmaz Put yönetimindeki su yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek, devrildi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen TIR'ın dorsesinde bulunan pet şişeler ise yola saçıldı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenen TIR'dan yaralanmadan kurtulan sürücü Put, "Seyir halindeyken aracımın sol ön lastiği patladı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçtim ve yan yattı. Kazadan yara almadan kurtuldum; çünkü emniyet kemerim takılıydı. Takılı olmasaydı cama yapışırdım" dedi.


- Tokat
Kaynak: DHA
Niksar, Tokat, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:06 ŞANLIURFA Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada
17:06 SİİRT Pervari'de tarım aracı devrildi 1 ölü, 2 yaralı
17:06 EV KADINLARI HEM MESLEK ÖĞRENİYOR, HEM PARA KAZANIYOR
17:06 KONYA 18 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
17:06 SPOR Mustafa Denizli Türklerin müthiş bir destek verdiği takımla birlikte olacağız
17:05 Malezya'da Mülteci Festivali - KUALA
17:05 Yozgat'taki dolu ve sel