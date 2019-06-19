19.06.2019 20:52
Haberler» Güncel» Haber

Devrilen tır kara yolunda ulaşımı aksattı

Devrilen tır kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul yönüne seyreden Nusret Mezarcı idaresindeki 41 YN 670 çekici plakalı tır, Hereke mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanmayan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun konvoy oluştu.
Tır, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırıldı.
Yol temizleme ve yıkama çalışmasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
Körfez, Kocaeli, İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:38 Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı
22:38 MUĞLA 114 düzensiz göçmen, yakalandı
22:37 Karabük Üniversitesi'nin ikiz hemşireleri mezun oldu
22:36 "Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi"
22:34 Karabük Üniversitesi'nin ikiz hemşireleri mezun oldu
22:33 İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları
22:32 Yeşilçam müzikleri kanserli çocuklar için çalındı