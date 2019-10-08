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Devrilen tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen su yüklü tır nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

08.10.2019 13:34Devrilen tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen su yüklü tır nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Muharrem Ateş idaresindeki 54 AAS 901 plakalı tır, Köroğlu Park mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ateş, diğer sürücülerin yardımıyla yan yatan tırdan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, bölgede önlem aldı.
Otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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