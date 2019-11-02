Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı

Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Trabzon'dan yüklenen kömürü Tunceli'ye götürmek üzere yola çıkan Cengiz Uluer (38) idaresindeki 23 K 1235 plakalı tır, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Dereyurt köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Uluer'i çıkaramayan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ekipleri, Cengiz Uluer'i yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı.

Uluer, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, tırın devrilmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: AA