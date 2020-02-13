Haberler » 3. Sayfa » Devrilen tırda yaralanan hamile kadın kabinde sıkıştı - Haberler

Devrilen tırda yaralanan hamile kadın kabinde sıkıştı

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje devrildi.

13.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:33Devrilen tırda yaralanan hamile kadın kabinde sıkıştı
'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Kazada kabinde sıkışan 1'i hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet E. (39) idaresindeki 47 LG 841 plakalı tır, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü ve tırda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücü ve ön koltukta bulunan hamile olduğu belirtilen Habibe D. (32) kabinde sıkıştı. Diğer sürücüler tarafından verilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen kurtarma ekipleri, sürücü ve hamile kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü, Habibe D., Elif E. (20), B.D. (5) ve S.E. (8), Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Habibe D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:45:56