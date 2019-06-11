Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burhan Yerlikaya idaresindeki 41 D 0295 plakalı tır, D-100 kara yolu Ankara
istikameti Muallimköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yerlikaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolunda ulaşım, araç ve dorsesinin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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