Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde evinin önünde tomrukları kesmeye çalışan bir kişi devrilen tomrukların altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl ilçesi Bahçekaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki Mevlüt Aydın
, evin önünde bulunan tomrukları kestiği sırada istiflenen tomrukların kayması sonucu altında kaldı. Tomrukların altından çıkartılan Aydın, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan şahıs burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Mevlüt Aydın,Aydın,Bursa,İnegöl
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:59