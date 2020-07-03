Devrilen traktör altında kalan anne-baba ve kızları yaralandı

Devrilen traktör altında kalan anne-baba ve kızları yaralandıADIYAMAN'da, devrilen traktör altında kalan anne-baba ve kızları yaralandı.

03.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:55
Devrilen traktör altında kalan anne-baba ve kızları yaralandı
ADIYAMAN'da, devrilen traktör altında kalan anne-baba ve kızları yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Tarladan dönen Mahmut Acar(63) yönetimindeki 02 AAR 514 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Mahmut Acar ile yanındaki kızı Songül Acar(15) ve eşi Remziye Acar(49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile traktörün altından çıkarılar 3 yaralı sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Devrilen traktör altında kalan anne-baba ve kızları yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Anne, Güncel, Haber
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