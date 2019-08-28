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Devrilen traktördeki oğul öldü, baba yaralandı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yokuştan inerken devrilen traktördeki Osman Şimşek (15) öldü, babası Ahmet Şimşek (41) yaralandı.

28.08.2019 15:49 Devrilen traktördeki oğul öldü, baba yaralandı
MANİSA'nın Demirci ilçesinde yokuştan inerken devrilen traktördeki Osman Şimşek (15) öldü, babası Ahmet Şimşek (41) yaralandı.
Kaza, bugün 08.00 sıralarında, Çataloluk ve Sayık mahalleleri arasındaki arazide meydana geldi. Ahmet Şimşek'in kullandığı 45 U 1485 plakalı traktör, tarla yolunda yokuş aşağı inerken devrildi. Kazada sürücü Ahmet Şimşek ile oğlu lise ikinci sınıf öğrencisi Osman Şimşek yaralandı. İki yaralı ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Osman Şimşek, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Ahmet Şimşek'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Osman Şimşek, Ahmet Şimşek, Demirci, Güncel

Kaynak: DHA

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