15.06.2019 15:36
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Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü

Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü

KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.

KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Eslameddin (29) yönetimindeki 42 GF 187 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Eslameddin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


- Kulu
Kaynak: DHA
Afganistan, Kulu, Güncel

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