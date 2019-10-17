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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

BOLU'da, tarlayı sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Ahmet Özdoğan (49), yaşamını yitirdi.

17.10.2019 00:09Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

BOLU'da, tarlayı sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Ahmet Özdoğan (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Değirmenderesi köyünde meydana geldi. Köyde tarlasını süren Ahmet Özdoğan yönetimindeki traktör, sürücüsünü direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazayı gören köylüler, hemen yardıma koşarak, durumu 112 Acil'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özdoğan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ahmet Özdoğan, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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