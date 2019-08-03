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Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kurtarılamadı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalıp, yaralanan Zeki Altın (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

03.08.2019 16:36 Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kurtarılamadı
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalıp, yaralanan Zeki Altın (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan Zeki Altın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Çakır Mahalle Mezarlığı yakınlarına geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Altın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Zeki Altın, Acıpayam, Güncel

Kaynak: DHA

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