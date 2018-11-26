Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erhan Odabaşı'nın kullandığı 54 PC 532 plakalı traktör, yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Erhan Odabaşı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56