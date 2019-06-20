20.06.2019 11:45
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GAZİANTEP'te, tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Servet Açık (42) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Servet Açık (42) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerindeNizipilçesine bağlı Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 27 AEF 93 plakalı traktörü ile tarlasında çalışan Servet Açık, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Açık, kazayı gören yakınlarının çağırdığı ambulanslaŞehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Servet Açık, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. 4 çocuk babası Açık'ın cenazesi,Adli Tıp Kurumumorgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
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