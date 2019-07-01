01.07.2019 20:55
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Alınan bilgiye göre, Pınarlık Mahallesi'nden Denizli yönüne giden Mehmet Aykut (70) yönetimindeki 20 R 1270 plakalı traktör, Karataş Mahallesi mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Aykut'un cesedi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Pamukkale , Denizli , Güncel

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