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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan Ramazan Karaduman (61) hayatını kaybetti.

24.07.2019 17:54 Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan Ramazan Karaduman (61) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından evine dönen Ramazan Karaduman yönetimindeki 41 HN 031 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Ramazan Karaduman'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Karaduman'ın cansız bedeni, morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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