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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Sefer Taş hayatını kaybetti.

05.08.2019 20:40 Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Sefer Taş hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sefer Taş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 4 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Sefer Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Diyarbakır, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

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